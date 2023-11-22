مراسلتنا: عدوان إسرائيلي يستهدف منطقة السيدة زينب بريف دمشق (فيديو)

أفادت مراسلتنا اليوم الأربعاء، بتعرض منطقة السيدة زينب بريف دمشق لاستهداف إسرائيلي.

وسمع دوي انفجارات في العاصمة السورية دمشق.

وأظهر مقطع فيديو لـRT مكان الاستهداف، حيث تصاعدت أعمدة الدخان.

وقال مصدر عسكري سوري إنه "حوالي الساعة 15:10 بعد ظهر اليوم نفذ العدو الصهيوني عدوانا جويا بصاروخين من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للعدوان وأسقطت أحد الصواريخ واقتصرت الخسائر على الماديات".

يتبع..