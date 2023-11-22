محتجون يلطخون واجهة القنصلية الإسرائيلية في لوس أنجلوس باللون الأحمر (فيديو)

تظاهر المئات أمام بوابات القنصلية الإسرائيلية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، دعما لفلسطين ورفضا للعمليات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وعبر المتظاهرون عن غضبهم الشديد مما يفعله الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة من قصف مستمر واستهداف للأطفال وللمسنين والمدنيين، عن طريق تلطيخ بوابات السفارة الإسرائيلية في لوس أنجلوس باللون الأحمر، في إشارة إلى تورطهم في دماء القتلى في قطاع غزة.

كما أقدم المحتجون على لصق صور بعض الأطفال الذين قتلوا في الغارات الإسرائيلية على بوابات القنصلية.

♦️🇦🇪

But this time, Los Angeles witnessed protest rallies against the crimes of the Zionist regime.



Protesters gathered in front of the Israeli consulate in support of Gaza children.#Israel#IsraelIsATerrorist#LosCruzadospic.twitter.com/bfB0jSu485 — Luffy (@Amirhos04329812) November 22, 2023

يذكر أنه تم التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة "حماس" ومن المفترض أن يبدأ وقف إطلاق النار يوم غد الخميس عند الساعة 10 صباحا.

ويتضمن الاتفاق وقف حركة الآليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وإدخال 300 من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالا وجنوبا.

كما تضمن الاتفاق إطلاق سراح 50 من الرهائن الإسرائيليين من النساء والأطفال دون سن 19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية دون سن 19 عاما.

وكذلك وقف حركة الطيران الإسرائيلي في جنوب القطاع على مدار الأربعة أيام مع وقف حركة الطيران الإسرائيلي في الشمال لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 4:00 مساء.

وخلال فترة الهدنة يلتزم الجيش الإسرائيلي، بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة، مع ضمان حرية حركة الناس من الشمال إلى الجنوب على طول شارع صلاح الدين.

المصدر: RT