بوليانسكي ردا على تصريح مناهض للفلسطينيين: أمريكا لا تكتفي بالإسلامفوبيا وتلجأ إلى الروسفوبيا

أكد النائب الأول للممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن السلطات الأمريكية تحارب "الإسلاموفوبيا" في البلاد، لكنها في المقابل ترحب بـ "الروسوفوبيا".

وجاء تصريح بوليانسكي تعليقا على تسجيل فيديو لستيوارد سيلدويتز الموظف السابق في البيت الأبيض في عهد الرئيس باراك أوباما، ويتضمن تصريحات مناهضة للفلسطينيين.

وقال "أثيرت فضيحة خطيرة على الشبكات الاجتماعية حول هذا الوغد. لكن المثير هو أن هذا الرجل نفسه قام بمضايقة موظفي مكتب ممثلنا الدائم لعدة أشهر متتالية، فكان يرابط بالقرب من بنايتنا، ومن ثم يتعرض للنساء العاملات في المكتب موجها لهن سيلا من الشتائم المصحوبة بالفرح الساخر".

إقرأ المزيد

وتابع "عندما وجهنا شكوى ضده جاءنا الرد من الشرطة بأنهم لا يستطيعون فعل شيء.. متذرعين بحرية التعبير".

كتب بوليانسكي في قناته على تيلغرام "اتضح أنهم يحاولون محاربة الإسلاموفوبيا (رهاب الإسلام) في الولايات المتحدة، لكنهم في المقابل باتوا يرحبون بالروسفوبيا (رهاب الروس)".

وفي وقت سابق، ظهرت سلسلة من مقاطع الفيديو على الإنترنت يظهر فيها سيلدوويتز وهو يوجه إهانة لبائع في نيويورك، بعبارات معادية للفلسطينيين. وفي أحد مقاطع الفيديو، وصف سيلدوويتز البائع بأنه إرهابي.

المصدر: تاس