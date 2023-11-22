استهداف من النقطة صفر.. فيديو جديد لـ"كتائب القسام" يوثق استهداف جنود وآليات إسرائيلية

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مساء الأربعاء مقطع فيديو جديدا وثق عملية استهداف مباشرة لجنود إسرائيليين في قطاع غزة.

وقالت "القسام" إن المشاهد تظهر التحام مقاتليها مع الجنود الإسرائيليين في محاور مدينة غزة، بالإضافة إلى عمليات استهداف الآليات العسكرية الإسرائيلية.

وفي وقت سابق اليوم نشرت "كتائب القسام" مقطع فيديو يوثق دك تحشدات إسرائيلية بقذائف الهاون في محاور التوغل في قطاع غزة.

كما بثت أيضا مشاهد لعملية إطلاق رشقات صاروخية باتجاه العمق الإسرائيلي.

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ويأتي نشر هذه المقاطع في الوقت الذي أعلن فيه رسميا عن وقف مؤقت لإطلاق النار من المتوقع أن يبدأ يوم الخميس يتضمن تبادلا محدودا للأسرى مع حماس.

وأعلنت إسرائيل فجر الأربعاء 22 نوفمبر رسميا عن وقف مؤقت لإطلاق النار يتضمن تبادلا محدودا للأسرى مع حماس.

من جهتها أكدت الحركة التوصل إلى إتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) في قطاع غزة لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية.

وبعد مرور 47 يوما على اندلاع الحرب في غزة، بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع 14532 قتيل بينهم أكثر من 6000 طفل وقرابة 4000 امرأة.

أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1200 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 391 جنديا إسرائيليا.

المصدر: RT