نتنياهو: إسرائيل ستواصل الحرب على غزة بعد الانتهاء من الصفقة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب ستواصل العملية العسكرية حتى تحقيق الانتصار الكبير وتحقيق أهداف العملية العسكرية وهي القضاء على حماس وإعادة كل المخطوفين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أنهم ملزمون بخلق واقع جديد في قطاع غزة.

وصرح بأنه أخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تل أبيب ستواصل بعد الصفقة ما خرجت إسرائيل لأجله، حيث أكد أنهم ملتزمون بإعادة كل المخطوفين وهذا يدّعو إلى استمرار الحرب.

وذكر في المؤتمر الصحفي أنه يشعر بالألم والقلق الذي تعيشه عائلات المحتجزين في غزة، مشيرا إلى أنه يعمل بلا توقف من أجل إعادة جميع المحتجزين وضمان ألا تشكل حماس تهديدا لإسرائيل.

يتبع..