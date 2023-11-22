"الهلال الأحمر": منذ 5 ساعات.. الجيش الإسرائيلي يعرقل مرور قافلات إجلاء المرضى من مستشفى الشفاء

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم، إن قافلة إجلاء المرضى والجرحى من مستشفى الشفاء في غزة لا تزال متوقفة عند الحاجز الأمني الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه منذ خمس ساعات.

وأوضح الهلال الأحمر، أن الجيش الإسرائيلي يعرقل مرور القافلة، ويجري عمليات تفتيش دقيقة لسيارات الإسعاف، مما يعرض حياة الجرحى والمرضى للخطر.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني على منصة "إكس": "خمس ساعات مرت وقافلة إجلاء الجرحى والمرضى من مستشفى الشفاء لا تزال عالقة على الحاجز الفاصل بين شمال وجنوب غزة، كما تقوم قوات الاحتلال بعرقلة مرورها، وتجري عمليات تفتيش دقيقة لسيارات الإسعاف، مما يعرض حياة الجرحى والمرضى للخطر".

🚨Five hours have passed, and the evacuation convoy for the wounded and patients from Al-Shifa Hospital is still stranded at the checkpoint separating North and South Gaza. Occupation forces obstruct its passage, conducting thorough inspections of ambulances, putting the lives of… — PRCS (@PalestineRCS) November 22, 2023

ويأتي ذلك، قبل ساعات من بدء هدنة إنسانية يفترض أن تدخل حيز التنفيذ يوم غد الخميس، وتمتد إلى 4 أيام قابلة للتمديد.

هذا وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يوم الأربعاء، أن أكثر من 190 شخصا لجأوا إلى مدارس الأمم المتحدة في غزة قد قتلوا منذ بدء التصعيد، وأصيب حوالي 800 آخرين.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ 47 مع استمرار القصف الإسرائيلي، فيما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد القتلى إلى 14532 بينهم نحو 6000 طفل.

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المصدر: RT