وسائل إعلام: طبيبان فقط يشرفان على 200 مريض داخل مجمع الشفاء الطبي

صرح رئيس قسم الجراحات التجميلية في مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة أحمد مخللاتي، بأنه لم يبق في داخل أقسام المستشفى سوى طبيبين يشرفان على 200 مريض، مشيرا إلى أن الوضع صعب للغاية.

ونقلت قناة "إن بي سي" التلفزيونية عنه قوله: “لقد غادر معظم الموظفين يوم أمس، باستثناء طبيبين وأنا وزميلي وممرضة واحدة، وجميعنا في المستشفى”.

ووصف مخللاتي الوضع في المستشفى بأنه "صعب للغاية"، وقال الطبيب إنهم يشرفون على ما يقرب من 200 مريض ما زالوا في المستشفى.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة محمد أبو سلمية بعد ظهور أدلة "تثبت أن المستشفى كان بمثابة مركز قيادة لحركة حماس".

وادعى الجيش أنه "بعد هجوم 7 أكتوبر، لجأ عناصر حماس إلى المستشفى، وأخذ بعضهم معهم رهائن من إسرائيل. وفي المستشفى الذي كان تحت إدارته (أبو سليمة)، كان هناك نشاط إرهابي واسع النطاق لحماس"، مشيرا إلى أن "التحقيق سيحدد ما إذا كان متورطا في النشاط الإرهابي".

من جهتها أكدت وزارة الصحة في غزة أن الجيش الإسرائيلي "لم يعثر على أي عتاد أو سلاح" في مستشفى الشفاء في غزة، وأنها "لا تسمح بالأساس" بوجود أسلحة في المستشفيات التابعة لها.

المصدر: RT