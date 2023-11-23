مراسلتنا: أكثر من عشرين غارة بالطائرات والمسيّرات على جنوب لبنان خلال ساعة

أفادت مراسلة RT بشن الجيش الإسرائيلي أكثر من عشرين غارة بالطائرات والمسيّرات على القطاع الغربي والبلدات والقرى الحدودية الجنوبية في لبنان خلال الساعة الأخيرة.

وحسب مراسلتنا فإن أعلى نسبة غارات منذ بدء "طوفان الأقصى" على جنوب لبنان كانت أمس.

ويحلق الطيران الحربي الإسرائيلي بشكل مكثف وعلى علو منخفض في أجواء الحدود اللبنانية الجنوبية، وعلى أطراف بلدة مروحين في القطاع الغربي جنوب لبنان.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ48، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 14000 قتيل بينهم أكثر من 6000 طفل وقرابة 4000 امرأة.

أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1200 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 392 عسكريا.

المصدر: RT