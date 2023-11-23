إعلام: سيتم إطلاق سراح 13 أسيرا إسرائيليا مقابل 39 فلسطيني في اليوم الأول من الهدنة

أفادت مصادر مصرية لوسائل الإعلام، بأن الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم خلال اليوم الأول من الهدنة في غزة، سيكون عددهم 13 شخصا، مقابل إطلاق سراح 39 أسيرا فلسطينيا.

وأوضحت "كتائب القسام" في بيان نشرته سابقا، أنه "سيتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني واحد، ويتم خلال الــ 4 أيام الإفراج عن 50 أسيرا صهيونيا من النساء والأطفال دون الــ19 عاما".

وأشارت "القسام" إلى أنه سيتم خلال الـ 4 أيام من التهدئة، الإفراج عن 50 أسيرا إسرائيليا من النساء والأطفال دون الــ19 عاما.

هذا وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الهدنة المؤقتة في قطاع غزة ستبدأ الساعة 7 صباح يوم غد الجمعة.

وتأتي الهدنة الإنسانية المؤقتة، بعد 47 يوما من حرب إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 14 ألف شخص وإصابة أكثر من 28 ألف آخرين.

المصدر: RT