الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن إجلاء 190 شخصا عن مشفى الشفاء

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إجلاء 190 جريحا ومريضا ومرافقيهم وأفراد الطواقم الطبية من مشفى الشفاء في غزة إلى مشافي جنوب قطاع غزة.

وأشار الهلال الأحمر عبر منصة "إكس" إلى أن العديد من الجرحى ومرافقيهم وأفراد الطواقم الطبية لا يزالون عالقين في مشفى الشفاء.

وذكر أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفى الأوروبي بخان يونس، ومرضى الغسيل الكلوي إلى مستشفى أبو يوسف النجار برفح، باستخدام 14 سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر وحافلتين تابعتين للأمم المتحدة ومركبات أخرى.

ووفقا للبيان واستمرت عملية الإخلاء قرابة عشرين ساعة حيث تمت عرقلة القافلة وإخضاعها لتفتيش دقيق أثناء مرورها على الحاجز الفاصل بين شمال غزة وجنوبها، مما يعرض حياة الجرحى والمرضى للخطر.

كما تم اعتقال ثلاثة مسعفين ومرافق أحد الجرحى، فيما تم إطلاق سراح المرافق واثنين من المسعفين، بينما لا يزال المسعف الثالث محتجزا.

🔴Today, the Palestine Red Crescent and the United Nations teams evacuated 190 wounded and sick people, their companions, and a number of medical teams from 🏥Al-Shifa Hospital in Gaza City to other hospitals in the southern part of the #Gaza Strip, while many other wounded and… — PRCS (@PalestineRCS) November 22, 2023

وأضحى مجمع مشفى الشفاء تحت نيران القوات الإسرائيلية، بعدما اقتحمت أجزاء منه منذ فجر يوم الأربعاء الماضي، شملت قسم الطوارئ، ومبنى الجراحات التخصصية، ومبنى الباطنية والكلى، ونشرت دباباتها في ساحاته.

وأفادت إدارة المشفى بأن القوات الإسرائيلية فجرت أغلب بوابات المستشفى والشظايا تناثرت على الموجودين، مشددا على أن الطواقم الطبية تكافح من أجل إنقاذ الجرحى.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 14000 قتيل بينهم أكثر من 5800 طفل وقرابة 4000 امرأة.

أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1200 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 392 عسكريا إسرائيليا.

المصدر: RT