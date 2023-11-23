الجيش الأمريكي يعلن إسقاط مسيرات حوثية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الخميس إسقاط سفينة "يو إس إس توماس هودنر" الأمريكية عدة طائرات بدون طيار انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

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وقالت القيادة المركزية عبر منصة "إكس": "في صباح يوم الخميس، أسقطت السفينة الأمريكية يو إس إس توماس هودنر عدة طائرات بدون طيار انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأضافت: "تم إسقاط الطائرات بدون طيار بينما كانت السفينة الحربية الأمريكية تقوم بدورية في البحر الأحمر". وتابعت: "لم تتعرض السفينة وطاقمها لأي ضرر أو إصابة".

وفي وقت سابق، نشرت جماعة "أنصار الله" الحوثية صورا ومشاهد لعملية احتجاز سفينة "غالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، وذلك ردا على الهجوم الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة.

وأعلن قائد قوات البحرية اليمنية اللواء محمد فضل عبد النبي، أن القوات البحرية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد سفن ومصالح إسرائيل حتى يتوقف استهداف غزة.

On the morning (Yemen time) of November 23, the USS Thomas Hudner (DDG 116) shot down multiple one-way attack drones launched from Houthi controlled areas in Yemen. The drones were shot down while the U.S. warship was on patrol in the Red Sea. The ship and crew sustained no… pic.twitter.com/TqXuaKsgwe — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 23, 2023

وأشار إلى أنه سيتم استهداف السفن التي ترفع العلم الإسرائيلي أو تلك التي تديرها شركات إسرائيلية أو يملكها أشخاص إسرائيليون، مهيبا بكافة السفن العابرة في البحر الأحمر ألا تبحر بالقرب من السفن الإسرائيلية وعدم إطفاء أجهزة التعارف.

المصدر: RT