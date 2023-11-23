الجيش الإسرائيلي يزعم: قضينا على قائد القوة البحرية لحركة حماس في خانيونس

زعم الجيش الإسرائيلي، مساء يوم الخميس، مقتل قائد القوة البحرية لحركة "حماس" في خانيونس، بتوجيه استخباراتي من سلاح البحرية، وهيئة الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام.

وادعى الجيش في بيان: " قضى الجيش بتوجيه استخباراتي من سلاح البحرية، وهيئة الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام من خلال طائرات مقاتلة على عمر أبو جلالة، قائد القوة البحرية الحمساوية في خان يونس وآخر ينتمي إلى القوة البحرية التابعة للمنظمة".

وزعم أنه:"وبتوجيه من شعبة الاستخبارات التابعة لسلاح البحرية تم الكشف عن مستودعات الوسائل القتالية، ومواقع الأنفاق القريبة من الساحل، ومواقع التدريبات ومواقع الاستطلاع التابعة لمنظمة حماس وتدميرها".

ومساء اليوم الخميس، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الهدنة المؤقتة في قطاع غزة ستبدأ الساعة 7 صباح يوم غد الجمعة، كما أصدرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بيانا توضيحيا بشأن آلية الهدنة المؤقتة وتبادل الأسرى التي تم الإعلان عنها.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ48 كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على مناطق متفرقة من القطاع قبيل دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى. فيما تجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 14854 بينهم أكثر من 6150 طفلاً وقرابة 4000 امرأة.

المصدر: RT