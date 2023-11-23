الحكومة الإسرائيلية: مجبرون على مبادلة "أسير بثلاثة" وظروف التبادل فظيعة

قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي، إن إسرائيل مجبرة على مبادلة أسير واحد بثلاثة أسرى فلسطينيين، ووصف ظروف التبادل بالـ"فظيعة".

وفي معرض جوابه عن سؤال طرحته مذيعة قناة "سكاي نيوز"، عما إذا كان عدم التناسب في عدد الأشخاص الذين يتم تبادلهم يعني أن إسرائيل لا تقدر حياة الفلسطينيين بقدر تقدير حياة الإسرائيليين، قال ليفي: "لو كنا قادرين على إطلاق سراح سجين واحد مقابل رهينة واحدة، فمن الواضح أننا كنا سنفعل ذلك. إننا نعمل في ظروف رهيبة. ونحن لم نختر إطلاق سراح هؤلاء السجناء".

في وقت سابق، اتفقت حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل، في إطار التهدئة في قطاع غزة، على تبادل 50 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة مقابل 150 محتجزا فلسطينيا في سجون إسرائيل.

وأعلن مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية، يوم الخميس، أنه استلم رسميا قائمة أولية بأسماء الأسرى الإسرائيليين الذين سيفرج عنهم.

يذكر أن اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل و"حماس" يتضمن وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف حركة الآليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وإدخال 300 من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى مناطق قطاع غزة بلا استثناء شمالا وجنوبا.

كما تضمن الاتفاق إطلاق سراح 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء والأطفال دون سن 19 عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية دون سن 19 عاما.

المصدر: وكالات