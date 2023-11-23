طهران: نرحب بالهدنة في غزة ونعتبرها خطوة أولى لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية

رحبت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، بالتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة، معتبرة أن هذا التطور، خطوة أولى نحو وقف "جرائم الحرب" الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني في بيان: "نرحب بهذا التطور للأحداث كخطوة أولى نحو وضع حد كامل لجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني من اغتصاب الأرض وقتل الأطفال والنساء والمواطنين الفلسطينيين".

وأضاف البيان أن "هذا التطور هو نتيجة أكثر من 45 يوما من الصمود الذي لا يوصف للشعب الفلسطيني المقاوم والنضال التاريخي للمقاومين وأول خطوة نحو النصر".

هذا وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الهدنة المؤقتة في قطاع غزة ستبدأ الساعة 7 صباح يوم غد الجمعة.

كما أصدرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بيانا توضيحيا بشأن آلية الهدنة المؤقتة وتبادل الأسرى التي تم الإعلان عنها.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ48 كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على مناطق متفرقة من القطاع قبيل دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى. فيما تجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 14854 بينهم أكثر من 6150 طفلا وقرابة 4000 امرأة.

المصدر: RT