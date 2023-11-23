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وزير إسرائيلي في مجلس الحرب: الحرب ستستمر حتى بعد إتمام صفقة الأسرى

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وزير إسرائيلي في مجلس الحرب: الحرب ستستمر حتى بعد إتمام صفقة الأسرى
AFP
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أكد الوزير الإسرائيلي وعضو مجلس الحرب جدعون ساعر اليوم الخميس أن "الحرب ستستمر حتى بعد إتمام صفقة الأسرى بين إسرائيل وحماس.

وقال جدعون ساعر: "لا توجد نية لوقف الحرب قبل انهيار حماس، ولا توجد إمكانية لإنهاء الحرب عندما تكون حماس في السلطة".

وأضاف ساعر: "لا توجد إمكانية لإنهاء الحرب عندما يكون لدى حماس القدرة على تهديد إسرائيل.. إنه قرار مجلس الوزراء وسنتمسك به".

هذا وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بأن الهدنة المؤقتة "ستكون فترة راحة"، وبعدها سيستأنف القتال بكثافة للعمل على استعادة الأسرى، وأن القتال سيستمر لمدة شهرين آخرين على الأقل.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية اليوم أن الهدنة المؤقتة في قطاع غزة ستبدأ الساعة 7 صباح يوم غد الجمعة.

كما أصدرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بيانا توضيحيا بشأن آلية الهدنة المؤقتة وتبادل الأسرى التي تم الإعلان عنها يوم أمس الأربعاء.

المصدر: RT  + يديعوت أحرونوت

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