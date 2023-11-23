عبر القاهرة.. الطوارئ الروسية تجلي مواطنين روس وأفراد عائلاتهم من غزة إلى موسكو (صورة)

بحسب بيان الطوارئ الروسية، أقلعت طائرة "إيل-76" تعود للوزارة وعلى متنها مجموعة من المواطنين الروس وأقاربهم تم إجلاؤهم من قطاع غزة عبر العاصمة المصرية القاهرة إلى موسكو.

وجاء في بيان وزارة الطوارئ الروسية في "تلغرام": "أقلعت طائرة من طراز إيل-76 ​​تابعة لوزارة الطوارئ الروسية وعلى متنها مواطنون روس مع أفراد أسرهم من القاهرة إلى موسكو".

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وفي وقت سابق من اليوم الجمعة 23 نوفمبر، أعلنت الوزارة أن طائرة تابعة لها ستُجلي من القاهرة إلى موسكو 103 مواطنين روس وذويهم من الفلسطينيين بينهم 47 طفلا، وصلوا من قطاع غزة.

ويوم الأربعاء الماضي أيضا، أعلنت "الطوارئ الروسية" عن إجلاء 82 مواطنا روسيا من قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقالت في منشور على "تلغرام"، إن "82 من مواطنينا وأفراد عائلاتهم عبروا معبر رفح اليوم".

يشار إلى أنه تم بالتعاون بين وزارة الطوارئ ووزارة الخارجية الروسية تنظيم عملية إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة الذين وجدوا أنفسهم في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

Самолет Ил-76 с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москвуhttps://t.co/RNEVdeGOZ6pic.twitter.com/PMz8PJHSzo — РИА Новости (@rianru) November 23, 2023

وفي وقت سابق قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه تم تسجيل أكثر من 1000 شخص في قوائم الإجلاء، وهبطت أول طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية وعلى متنها 70 مواطنا روسيا في موسكو في 13 نوفمبر. وقد وصلت الطائرة الثانية التي تقل 98 شخصا إلى مطار دوموديدوفو في 15 نوفمبر.

المصدر: نوفوستي