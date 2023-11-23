الطوارئ الروسية.. إجلاء 103 مواطنين روس من غزة عبر القاهرة

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن طائرة تابعة لها ستجلي من القاهرة إلى موسكو 103 مواطنين روس وذويهم من الفلسطينيين بينهم 47 طفلا، وصلوا من غزة.

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وكتبت الوزارة في صفحتها على "تلغرام": "ستجلي طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية 103 مواطنين روس آخرين وأفراد أسرهم من الفلسطينيين بينهم 47 طفلا إلى موسكو عبر مطار القاهرة".

وأعلنت الخارجية الروسية في وقت سابق اليوم إجلاء 653 مواطنا وذويهم من الفلسطينيين، من أصل 900 مواطن في قطاع غزة.

المصدر: نوفوستي