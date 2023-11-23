نتنياهو بشأن الهدنة مع غزة: الحرب لن تنتهي الآن.. سنقضي عليهم.. ليس لدينا خيار آخر

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقاء مع رئيس ومدير عام منظمة "زاكا" في إشارة إلى الحرب في غزة، إن "هذا الصراع لن ينتهي الآن، سنقضي عليهم.. ليس لدينا خيار آخر".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التقى برئيس منظمة "زاكا" إيال مشياخ، والمدير العام لـ"زاكا" دوبي فايسنستيرن، وقادة ومتطوعين في المنظمة".

وأوضحت الصحيفة أن "نتنياهو في إشارة إلى الحرب في غزة، قال لهم إن هذا الصراع لن ينتهي الآن، سنقضي عليهم.. ليس لدينا خيار آخر".

وتتمثل مهام منظمة "زاكا" (وهو اختصار عبري لعبارة تحديد هوية ضحايا الكوارث) في "جمع رفات الموتى، وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية تعمل في مجال الإنقاذ والإغاثة، وتضم ما يزيد على ثلاثة آلاف متطوع منتشرين في جميع أنحاء إسرائيل"، وفقا لتعريفها لنفسها على موقعها الإلكتروني.

وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بأن الهدنة المؤقتة "ستكون فترة راحة"، وبعدها سيستأنف القتال بكثافة للعمل على استعادة الأسرى، وأن القتال سيستمر لمدة شهرين آخرين على الأقل.

كما أكد عضو المكتب السياسي في "الجهاد الإسلامي" علي أبو شاهين، أن إسرائيل ستضطر إلى دفع "ثمن مختلف" مقابل إطلاق سراح أفرادها العسكريين الأسرى في قطاع غزة، مقارنة بإطلاق سراح المدنيين.

هذا وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد محمد الأنصاري، أن الهدنة المؤقتة في قطاع غزة ستبدأ الساعة 7 صباح يوم الجمعة. فيما أصدرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بيانا توضيحيا بشأن آلية الهدنة المؤقتة وتبادل الأسرى التي تم الإعلان عنها.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ48، تجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع 14854 بينهم أكثر من 6150 طفلا وقرابة 4000 امرأة.

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المصدر: RT