الحرب على غزة بيومها الـ48.. إعلان "مدمر" لأبو عبيدة وتهديد إسرائيلي بعودة بعد هدنة مؤقتة تدخل صباحا

مع دخول الحرب على غزة يومها الـ48 كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة قبيل دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى.

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