الجيش الإسرائيلي يوجه نداء لسكان أحياء البلدة القديمة جباليا والشجاعية في قطاع غزة

طالب الجيش الإسرائيلي سكان مدينة غزة وتحديدا أحياء البلدة القديمة بإخلاء مساكنهم، والتوجه جنوبا.

وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر منصة "إكس": "إلى سكان مدينة غزة وبالأخص أحياء البلدة القديمة جباليا والشجاعية نحثكم على ضرورة إخلاء مناطق سكنكم بشكل فوري حفاظا على سلامتكم وذلك عبر طريق صلاح الدين حتى الساعة 16:00 مساء للوصول الى جنوب وادي غزة وللمنطقة الإنسانية، و نحثكم على الإخلاء بشكل عاجل لأن بقائكم هناك خطير".

وأضاف: "سنقوم بتعليق تكتيكي مؤقت للنشاطات العسكرية نهار اليوم ما بين الساعة الـ10:00 وحتى 14:00 بعد الظهر لأغراض إنسانية في منطقة حيي السلام والمنارة في خانيونس".

وادعى البيان بأن "حماس فقدت سيطرتها على منطقة شمال القطاع وتحاول منع المواطنين من الانتقال جنوبا".

وتابع البيان: "من أجل سلامتكم يجب البقاء في منطقة جنوب القطاع وتحديدا في المنطقة الإنسانية، نحثّكم على اغتنام الفسحة الزمنية والانتقال جنوباً!".

#عاجل يا سكان غزة، وخاصة سكان شمال القطاع:



🔴 الى سكان مدينة غزة وبالاخص أحياء البلدة القديمة جباليا والشجاعية نحثكم على ضرورة اخلاء مناطق سكنكم بشكل فوري حفاظًا على سلامتكم وذلك عبر طريق صلاح الدين حتى الساعة الرابعة (16:00) مساء للوصول الى جنوب وادي غزة وللمنطقة الانسانية.… pic.twitter.com/kuO2AFbVyl — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 23, 2023

يأتي ذلك بينما أعلنت قطر أمس الأربعاء نجاح جهود الوساطة القطرية المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس، بالتوصل لاتفاق هدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدايته خلال 24 ساعة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت رسميا المصادقة على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة بعد اجتماعين لمجلس الحرب والحكومة الموسعة، ويتضمن الإتفاق تبادلا محدودا للأسرى مع حركة حماس.

بدورها، أكدت حركة حماس أن بنود هذا الاتفاق قد صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها، مؤكدة ان "أيديها ستبقى على الزناد للدفاع عن شعبنا ودحر العدوان".

وتستمر الحرب على غزة لليوم الـ48 على التوالي، حيث تجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 14000 قتيل بينهم أكثر من 5800 طفل وقرابة 4000 امرأة.

أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1200 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 392 عسكريا إسرائيليا.

المصدر: RT