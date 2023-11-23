الهلال الأحمر: القوات الإسرائيلية تحتجز 4 سيارات إسعاف تابعه للهلال في نابلس (فيديو)

أعلنت منظمة الهلال الأحمر أن القوات الإسرائيلية احتجزت 4 سيارات إسعاف تابعة للمنظمة وصادرت مفاتيحها وهواتف طواقمها على مفترق بلاطة في نابلس.

وأظهر فيديو مصور لحظة احتجاز سيارات الإسعاف من قبل القوات الإسرائيلية.

إقرأ المزيد

وأفادت مراسلتنا بمقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات في مخيم بلاطة بنابلس.

واقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة نابلس من المنطقة الشرقية بالضفة الغربية وداهمت مخيم بلاطة ومركز يافا الثقافي وسط انتشار مكثف في المنطقة.

وشن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس حملة مداهمات واقتحامات واسعة في الضفة الغربية، تخللتها مواجهات واشتباكات في بعض المناطق أسفرت عن إصابات، واعتقالات طالت العشرات من الفلسطينيينن.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى بأن الجيش اعتقل العشرات من الفلسطينيين من الضفة، وحولهم إلى التحقيق بدعوى الضلوع في اعتداءات مسلحة على المستوطنين والجيش.

وتركزت الاعتقالات في محافظات، جنين، ونابلس، وبيت لحم، ورام الله، والخليل، وتم خلالها اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

المصدر: RT و"عرب 48"