 
مباشر

وزيرة الخارجية الإندونيسية: روسيا أيدت قرارات قمة الرياض حول غزة

أخبار العالم

وزيرة الخارجية الإندونيسية: روسيا أيدت قرارات قمة الرياض حول غزة
Globallookpress Dasril RoszandiZUMAPRESS
وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wgyx

أعلنت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي موافقة روسيا على قرارات القمة الطارئة للدول العربية والإسلامية في الرياض مؤخرا حول قطاع غزة.

وأشارت في مؤتمر صحفي في لندن إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعرب خلال لقائه اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية عن تأييد روسيا التام لقرارات قمة منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية في الرياض مؤخرا.

إقرأ المزيد
لافروف يعرض أمام اللجنة الوزارية المنبثقة عن قمة الرياض رؤية موسكو للأوضاع في غزة وسبل تسويتها
لافروف يعرض أمام اللجنة الوزارية المنبثقة عن قمة الرياض رؤية موسكو للأوضاع في غزة وسبل تسويتها

وأضافت أن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية أكدت خلال اجتماعها مع لافروف على الاعتراف الدولي بمشكلة غزة، وأهمية اتخاذ موقف عادل لحلها.

وقالت: "من المهم اتخاذ تدابير لوقف العنف وتحقيق وقف إطلاق النار وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع، ودون عوائق. لهذا، هناك حاجة إلى دعم من مختلف البلدان ولاسيما من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وبينها روسيا".

وأشارت إلى أن النقاشات تطرقت كذلك إلى الهجوم الإسرائيلي على المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة، وإلى خطوات تنفيذ "حل الدولتين"، وتنظيم مؤتمر دولي للسلام.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في قمة G20 عبر الاتصال المرئي: إرهاب الدول كتفجير "السيل الشمالي" هو سبب ما نشهده اليوم