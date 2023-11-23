وزيرة الخارجية الإندونيسية: روسيا أيدت قرارات قمة الرياض حول غزة

أعلنت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي موافقة روسيا على قرارات القمة الطارئة للدول العربية والإسلامية في الرياض مؤخرا حول قطاع غزة.

وأشارت في مؤتمر صحفي في لندن إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعرب خلال لقائه اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية عن تأييد روسيا التام لقرارات قمة منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية في الرياض مؤخرا.

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وأضافت أن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية أكدت خلال اجتماعها مع لافروف على الاعتراف الدولي بمشكلة غزة، وأهمية اتخاذ موقف عادل لحلها.

وقالت: "من المهم اتخاذ تدابير لوقف العنف وتحقيق وقف إطلاق النار وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع، ودون عوائق. لهذا، هناك حاجة إلى دعم من مختلف البلدان ولاسيما من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وبينها روسيا".

وأشارت إلى أن النقاشات تطرقت كذلك إلى الهجوم الإسرائيلي على المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة، وإلى خطوات تنفيذ "حل الدولتين"، وتنظيم مؤتمر دولي للسلام.

المصدر: RT