بولتون "غير راض" ويعطي رأيه في اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

انتقد سفير واشنطن الأسبق لدى الأمم المتحدة جون بولتون، اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الثلاثاء ووصفه يوم الأربعاء الماضي بأنه "صفقة سيئة للغاية لإسرائيل".

وقال بولتون: "إن الصفقة بحد ذاتها، على الأقل كما أفهم البنود التي تم الإعلان عنها، هي عبارة عن صفقة سيئة للغاية بالنسبة لإسرائيل".

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وأضاف: "إنها عملية تبادل أخرى للأسرى – الضحايا الأبرياء – مقابل المجرمين الموجودين في السجون الإسرائيلية بنسبة 3 (أسرى) مقابل 1 لصالح إرهابيي حماس".

وكان بولتون قد أدلى بهذه التصريحات في برنامج Cats & Cosby الإذاعي مع المضيف جون كاتسيماتيديس.

50 أسيراً من أصل حوالي 240

ومن االمعروف أنه تم الإعلان عن الاتفاق في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بعد ساعات من النقاشات الصعبة داخل الحكومة الإسرائيلية.

وبذلك سيتم إطلاق سراح حوالي 50 من أصل حوالي 240 رهينة تحتجزهم حماس على مدار 4 أيام، وتبدأ في موعد لا يتجاوز يوم الجمعة (غدا). كما سيتم إطلاق سراح عدد غير محدّد بعد من السجناء الفلسطينيين.

إلى ذلك، سيتوقف القتال في الحرب الدائرة بين الجانبين خلال عمليات التبادل، وسيتم تمديد التوقف ليوم واحد لكل 10 رهائن يتم إطلاق سراحهم.

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وجاء الاتفاق تتويجا لأسابيع من المفاوضات بين الولايات المتحدة وقطر وإسرائيل وحماس، ومن المتوقع أن يؤدي إلى فتح نافذة لزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع.

واعتبر بولتون أن إسرائيل تراجعت وقبلت الصفقة بسبب "ضغوط" من إدارة بايدن، التي يزعم أنها لم تعد تدعم إسرائيل بقوة كما كانت في السابق.

تهديدات من "حزب الله" وإيران

وقال: "لا أرى كيف أن هذا يفيد إسرائيل على المستوى الاستراتيجي". "أنا متأكد من أن قوات الجيش الإسرائيلي تستفيد من بعض التوقف (القتال)… ولكن في الأساس، الوقت في جانب حماس هنا".

وتابع: "أنا أتفهم المخاوف الإنسانية، ولكن هناك 220 رهينة و9 ملايين مواطن إسرائيلي آخرين مهددون، ليس فقط من حماس ولكن من حزب الله وبشكل أساسي من إيران".

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هذا ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطا داخلية شديدة لتركيز الجهود على إعادة الأسرى الذين احتجزهم نشطاء حماس في بداية الصراع أوائل الشهر الماضي.

عن الهدنة

تجدر الإشارة أيضا إلى أن المتحدث باسم الخارجية القطرية أكد مساء اليوم الخميس أن الهدنة المؤقتة في قطاع غزة ستبدأ الساعة 7 صباح يوم غد الجمعة، كما أصدرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بيانا توضيحيا بشأن آلية الهدنة المؤقتة وتبادل الأسرى التي تم الإعلان عنها.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ48 كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على مناطق متفرقة من القطاع قبيل دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى. فيما تجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 14854 بينهم أكثر من 6150 طفلا وقرابة 4000 امرأة.

المصدر: The Hill + RT