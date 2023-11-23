الهلال الأحمر المصري يرفع حالة الاستعداد لإرسال مساعدات إلى غزة بشكل أكبر يوم الجمعة

أعلن الهلال الأحمر المصري عن رفع حالة الاستعداد لإرسال مساعدات إلى غزة بشكل أكبر يوم الجمعة مع تطبيق أول يوم في الهدنة بين إسرائيل وحركة "حماس".

وفي التفاصيل، أكد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء خالد زايد لـRT، رفع حالة الاستعداد التام بدءا من يوم الجمعة، موعد بدء الهدنة المرتقبة في قطاع غزة، وذلك عقب اجتماع طوارئ للهلال الأحمر بشمال سيناء لبحث آلية ادخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة مع بداية الهدنة المؤقتة.

وأضاف: "لقد أتم الهلال استعداده غد الجمعة بتجهيز 500 شاحنة مساعدات لإدخالها والاستعداد لاستقبال أعداد أكبر من الجرحى الفلسطينيين عبر معبر رفح البري".

وأفادت مصادر مصرية لوسائل الإعلام، بأن الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم خلال اليوم الأول من الهدنة في غزة، سيكون عددهم 13 شخصا، مقابل إطلاق سراح 39 أسيرا فلسطينيا.

ومساء يوم الخميس، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الهدنة المؤقتة في قطاع غزة ستبدأ الساعة 7 صباح يوم غد الجمعة، كما أصدرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بيانا توضيحيا بشأن آلية الهدنة المؤقتة وتبادل الأسرى التي تم الإعلان عنها.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ48 كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على مناطق متفرقة من القطاع قبيل دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى. فيما تجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 14854 بينهم أكثر من 6150 طفلاً وقرابة 4000 امرأة.

المصدر: RT