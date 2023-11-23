السفير الإسرائيلي لدى موسكو يرجّح تبادل الأسرى مع "حماس" بصيغة "3 إلى 1"

قال السفير الإسرائيلي لدى روسيا ألكسندر بن تسفي، إنه يتم بذل مزيد من الجهود لتبادل الأسرى مع "حماس" بصيغة أسير لدى الحركة، مقابل ثلاثة لدى إسرائيل.

وأشار إلى أن هذه لا تزال مجرد خطط، أما التنفيذ على أرض الواقع فلا يزال موضع التساؤل.

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وكانت جهود الوساطة القطرية المصرية الأمريكية بين إسرائيل وحركة "حماس" قد أسفرت عن هدنة إنسانية تستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية، فيما تضمن الاتفاق تبادلا محدودا للأسرى مع "حماس".

بدورها، أكدت حركة "حماس" أن بنود الاتفاق قد صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها، وأن "أيديها ستبقى على الزناد للدفاع عن شعبنا ودحر العدوان".

وقال مسؤول أمريكي كبير إن واشنطن تتوقع أن تفرج "حماس" عن أكثر من 50 أسيرا بينهم 3 أمريكيات.

وأفادت أنباء بأن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس، إلا أن وكالة "فرانس برس" قد ذكرت في وقت لاحق، نقلا عن مسؤول إسرائيلي لم تذكر اسمه، أن الهدنة لن تبدأ قبل يوم غد الجمعة.

المصدر: RT