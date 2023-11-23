وصول 103 مواطنين روس تم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى روسيا

هبطت طائرة إيل-76 تابعة لوزارة الطوارئ الروسية، في مطار دوموديدوفو بالعاصمة موسكو، قادمة في رحلة خاصة من القاهرة، وتحمل على متنها 103 أشخاص بينهم 47 طفلا، تم إجلاؤهم من قطاع غزة.

وقال رئيس مجلس إدارة سياسة المعلومات في وزارة الطوارئ الروسية، رومان أوخوتنكو، إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، خرج 101 روسي من قطاع غزة عبر معبر رفح البري على الحدود مع مصر.

وقال: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر 101 من مواطنينا، برفقة أفراد عائلاتهم، حدود قطاع غزة على معبر رفح. وفي المجمل، تم إجلاء أكثر من 750 شخصا من غزة".

وأفادت الخدمة الصحفية لوزارة الطوارئ أن بعض الروس الذين وصلوا سابقا من غزة ذهبوا إلى أقاربهم، والبعض الآخر موجود في مراكز الإقامة المؤقتة في فولوكولامسك وكلين وهناك تم تزويدهم بجميع الأساسيات من غذاء ودواء وغيره.

وفي اجتماع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء الحكومة في 22 نوفمبر الجاري، قال رئيس وزارة الطوارئ، ألكسندر كورينكوف، إن أكثر من 900 شخص في المجمل طلبوا المساعدة على الإجلاء من غزة منذ 12 أكتوبر، وتم تنفيذ ست رحلات جوية.

في المجموع، منذ 12 أكتوبر، وصل 656 مواطنا روسيا إلى مطار دوموديدوفو على متن سبع رحلات تابعة لوزارة الطوارئ الروسية.

المصدر: RT