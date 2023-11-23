أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الخميس العثور على جثة مقاتل فلسطيني تحت أنقاض مقر للشرطة في سديروت، بعد أكثر من شهر على الاشتباكات التي دارت في المنطقة.

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وأفادت الشرطة في بيان لها بأنه أثناء قيام مقاول البلدية بترميم شبكة الصرف الصحي القريبة من مركز الشرطة، تم العثور على الجثة.

وأشار البيان إلى أنه تم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث وتحييد الأسلحة التي كانت بجانب الجثة قبل نقلها من المكان.

وفي وقت سابق، دارت اشتباكات مسلحة بين عناصر من "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، وجنود إسرائيليين في سديروت.

وأظهر فيديو قوات الجيش الإسرائيلي تهدم مركز شرطة في سديروت بجرافة عسكرية بعد فشلها في استعادة السيطرة عليه إثر تحصن مقاتلين فلسطينيين بداخله.

المصدر: RT