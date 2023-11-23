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بوغدانوف يبحث مع سفير لبنان الوضع في الجنوب

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بوغدانوف يبحث مع سفير لبنان الوضع في الجنوب
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بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع السفير اللبناني لدى موسكو شوقي بو نصار الوضع في جنوب لبنان، وشدد على ضرورة عدم توسيع رقعة التصعيد ليشمل دول المنطقة.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط في سياق التصعيد الحاد الفلسطيني الإسرائيلي وبالأخص الوضع في جنوب لبنان".

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وأضاف البيان: "أكد الجانب الروسي مرة أخرى على ضرورة لجم التصعيد العسكري ليشمل دول المنطقة وتكثيفِ الجهود لتحقيق تسوية دائمة وشاملة في الشرق الأوسط على أساس القانون الدولي".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر تاريخ عملية "طوفان الأقصى".

المصدر: نوفوستي

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