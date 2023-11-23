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"بلومبرغ": إسرائيل ستواجه عجزا كبيرا في ميزانيتها

مال وأعمال

Globallookpress
صورة تعبيرية
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نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مسؤول في وزارة المالية الإسرائيلية أن بلاده ستواجه عجزا متزايدا في الميزانية خلال العامين المقبلين، قد يصل إلى 9% من حجم ناتجها المحلي الإجمالي.

وبناء على وكالة "بلومبرغ" فإن عجز الميزانية الإسرائيلية بلغ في أكتوبر الماضي 2.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ووفقا للمسؤول فإنه من المتوقع أن يصعد العجز الإجمالي إلى نحو 9% خلال العامين المقبلين.

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وكان مكتب الإحصاء الإسرائيلي قد قال في وقت سابق، إن معدل البطالة ارتفع إلى نحو 10% في أكتوبر بعد الحرب على غزة.

ونشرت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" تقريرا خاصا عن الاقتصاد الإسرائيلي خفضت فيه توقعاتها لتصنيف إسرائيل من "مستقر" إلى "سلبي".

المصدر: RT + بلومبرغ

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