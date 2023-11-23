مراسلنا: استهداف بلدات ومناطق في القطاع الأوسط جنوب لبنان بمسيّرة وقصف مدفعي إسرائيلي

أفاد مراسلنا بوقوع غارة لمسيّرة على بلدة محيبيب، وقصف مدفعي إسرائيلي على منطقة الغابة بين بلدتي عيترون ومارون الراس في القطاع الأوسط جنوب لبنان.

وتستمر المواجهات وتبادل القصف وشنّ الهجمات بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، ويأتي الهجوم الإسرائيلي الأخير بعد استهداف مقاتلي الحزب نقاط تجمع وانتشار ‏لجنود الجيش الإسرائيلي ‏في محيط موقع تلّة الخزّان قرب ثكنة يفتاح (قرية قدس اللبنانية المحتلّة) ‏بالأسلحة المناسبة، وإعلانهم تحقيق إصابات مباشرة فيها". هذا ما أعلنه الإعلام الحربي لـ"حزب الله" اللبناني في سلسلة تطورات الأحداث على الجانبين.

كما أعلن "حزب الله" قبل قليل استهدافه وقتله 4 جنود من قوة إسرائيلية دخلت إلى منزل في "المنارة" عبر صواريخ موجّهة ‏مركّزة وخاصّة.

المصدر: RT