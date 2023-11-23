خامنئي يغرّد على منصة "إكس" باللغة العبرية بشأن الرد على القصف الإسرائيلي

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الخميس أن القصف الإسرائيلي لن يعوض "الهزيمة الساحقة" التي منيت بها إسرائيل في 7 أكتوبر (يوم بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس").

وكتب خامنئي على حسابه الرسمي في منصة "إكس" بالعبرية: "لن يعوض هذا القصف الهزيمة الساحقة التي مني بها الكيان الصهيوني (7 أكتوبر)، فهذا القصف سيقصر عمره، ولن يبقى الحرمان والفظائع دون رد".

وأكد وزير الخارجية الإيراني اليوم الخميس عقب عدة لقاءات في لبنان، أنه سيتم تنفيذ سيناريو المقاومة الأكثر صرامة وتعقيدا، إذا استمرت جرائم الحرب والإبادة الجماعية الإسرائيلية.

هذا وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الهدنة المؤقتة في قطاع غزة ستبدأ الساعة 7 صباح يوم غد الجمعة.‏

كما أصدرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بيانا توضيحيا بشأن آلية الهدنة المؤقتة وتبادل الأسرى التي تم الإعلان عنها يوم أمس الأربعاء.

وفي وقت سابق، اتفقت حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل، في إطار التهدئة في قطاع غزة، على مبادلة 50 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة بـ 150 محتجزا فلسطينيا في سجون إسرائيل.

وأعلن مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنه استلم رسميا قائمة أولية بأسماء الأسرى الإسرائيليين الذين سيفرج عنهم.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ48 كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على مناطق متفرقة من القطاع قبيل دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى. فيما تجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 14854 بينهم أكثر من 6150 طفلاً وقرابة 4000 امرأة.

المصدر: RT