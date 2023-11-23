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نصر الله وعبد اللهيان يبحثان وقف إطلاق النار في غزة

أخبار العالم العربي

نصر الله وعبد اللهيان يبحثان وقف إطلاق النار في غزة
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التقى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله اليوم الخميس، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وبحثا الجهود المبذولة لوقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفاد بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في "حزب الله" بأن نصرالله عرض مع عبد اللهيان،  "آخر التطورات في فلسطين ولبنان والمنطقة والاحتمالات القائمة حول مسار الأحداث ‏والجهود المبذولة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمسؤوليات الملقاة على عاتق ‏الجميع في هذه المرحلة التاريخية والمصيرية لفلسطين وقضيتها المقدسة وكل المنطقة".

يذكر أن عبداللهيان كان قد وصل صباح يوم أمس الأربعاء إلى لبنان، في مستهل جولة إقليمية بدأت من بيروت.

المصدر: RT

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