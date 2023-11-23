وزير الخارجية البريطاني يزور كييوتس بئيري في غلاف غزة (فيديو)

زار وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الخميس، كييوتس بئيري، وهو مجتمع زراعي بالقرب من حدود إسرائيل مع قطاع غزة، يرافقه نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين.

وخلال الجولة على كييوتس بئيري، استمع كاميرون إلى شرح من الضباط الإسرائيليين عن الهجوم الذي تعرض له المجتمع خلال عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر.

وقال الضباط لكاميرون إن "مقاتلي حماس أشعلوا النيران في المنازل بمن فيها، وأن من حاول الخروج تعرض لإطلاق نار في الرأس، ومن اختبأ مات في الحريق"، مشيرا إلى "108 أشخاص قتلوا في كييوتس بئيري".

وقال كوهين، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه "على زعماء العالم أن يروا الفظائع التي ترتكبها حماس بأعينهم، وأن يفهموا أن إسرائيل تقاتل منظمة إرهابية أسوأ من داعش".

وأضاف: "حتى بعد الهدنة المؤقتة لإطلاق سراح النساء والأطفال المختطفين إلى غزة، ستواصل إسرائيل القتال حتى تحقيق الأهداف: تدمير حكم حماس في قطاع غزة وإطلاق سراح جميع المختطفين".

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قالت إن "مسلحي حماس اختطفوا 10 أفراد من عائلة واحدة، من كيبوتس بئيري، من بينهم 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و12 عاما".

المصدر: RT