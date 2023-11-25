مصادر مصرية: مؤشرات إيجابية لتمديد فترة الهدنة في قطاع غزة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إن مصر تجري اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف لتمديد الهدنة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، لمدة يوك أو يومين إضافيين.

وأشار إلى أن مصر تلقت حتى الآن مؤشرات إيجابية من كافة الأطراف لتمديد فتره الهدنة، ما يعني الإفراج عن مزيد من المحتجزين في غزة والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وبدأ العمل أمس الجمعة بهدنة إنسانية مؤقتة مدتها 4 أيام في قطاع غزة بعد 49 يوما من الحرب الإسرائيلية على القطاع بوساطة كل من مصر وقطر، وفي إطار المرحلة الأولى، تم تسليم مجموعة من 13 أسيرا إسرائيليا هم من النساء والأطفال إلى السلطات الإسرائيلية.

كما أخلت حركة حماس سبيل 11 مواطنا أجنبيا من حملة الجنسيات التايلاندية والفلبينية على هامش صفقة تبادل الأسرى.

وفي المقابل، أطلقت السلطات الإسرائيلية في اليوم الأول سراح 39 امرأة وطفلا من الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية، ومن المقرر أن يتم إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا على مدار الأيام الأربعة من اتفاق الهدنة.

المصدر: RT