منظمة حقوقية: الصحة العالمية قد تكون سهلت اختطاف الجيش الإسرائيلي أطباء فلسطينيين بينهم مدير الشفاء

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى فتح تحقيق فوري وشامل في اعتقال الجيش الإسرائيلي موظفين في القطاع الطبي الفلسطيني خلال إجلائهم من مجمع الشفاء الطبي.

وأعرب المرصد عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن منظمة الصحة العالمية قد تكون سهلت عن غير قصد أو عن علم، اختطاف الجيش الإسرائيلي لهؤلاء المسؤولين الطبيين خلال إجلائهم نحو جنوب قطاع غزة.

وقد أشرفت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس الماضي على التنسيق لضمان الإجلاء الآمن للموظفين والمرضى من مشفى الشفاء إلى جنوب قطاع، غير أن القوات الإسرائيلية أوقفت القافلة واعتقلت عددا منهم.

وبحسب ما ورد، فإن من بين المعتقلين مدير مجمع الشفاء الطبيب محمد أبو سلمية وذلك بعد أن تم إيقاف قافلة المرضى والطواقم الطبية لأكثر من 7 ساعات وتعريضهم للاستجواب وإساءة المعاملة.

وقبل ذلك بيوم اعتقلت القوات الإسرائيلية ثلاثة مسعفين من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومرافقًا لأحد المصابين في أثناء نقلهم في قافلة تولت تنسيقها كذلك منظمة الصحة العالمية.

ولم تصدر منظمة الصحة العالمية أي تعقيب على ما جرى من اعتقالات بحق موظفي القطاع الطبي الفلسطيني، كما لم تُدن انتهاك الجيش الإسرائيلي للحماية الخاصة التي تتمتع بها الطواقم الطبية بموجب القانون الدولي الإنساني بما في ذلك تمكين المرضى والطاقم الطبي من التمتع بالحق في الإجلاء بأمان.

المصدر: RT