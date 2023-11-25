وفد قطري يصل إلى تل أبيب لاستكمال مفاوضات إطلاق الرهائن (صورة)

وصل اليوم السبت وفد قطري إلى إسرائيل لمتابعة مفاوضات إطلاق الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس"، وصفقات التبادل المستقبلية المحتملة.

ووفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، وصلت البعثة القطرية إلى إسرائيل من أجل بحث تمديد وقف إطلاق النار المعلن.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الطائرة القطرية وصلت إلى مطار بنغوريون في تل أبيب.

המטוס הקטארי המריא חזרה ועזב את נתב"ג https://t.co/YlGJWKJA92pic.twitter.com/JLgdMcQLeF — עינב קרנר (@einavkerner) November 25, 2023

وبدأ العمل أمس الجمعة بهدنة إنسانية مؤقتة مدتها 4 أيام بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" بعد 49 يوما من الحرب على القطاع بوساطة كل من مصر وقطر، وفي إطار المرحلة الأولى، تم تسليم مجموعة من 13 أسيرا إسرائيليا هم من النساء والأطفال إلى السلطات الإسرائيلية.

كما أخلت حركة حماس سبيل 11 مواطنا أجنبيا من حملة الجنسيات التايلاندية والفلبينية على هامش صفقة تبادل الأسرى.

وفي المقابل، أطلقت السلطات الإسرائيلية في اليوم الأول سراح 39 امرأة وطفلا من الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية، ومن المقرر أن يتم إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا على مدار الأيام الأربعة من اتفاق الهدنة.

المصدر: RT