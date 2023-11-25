"CNN": البيت الأبيض لا يتوقع إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين من قطاع غزة يوم السبت

أشارت قناة "CNN" إلى أن واشنطن لا تتوقع إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين كجزء من صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية يوم السبت.

ونقلت "CNN" عن ممثل في الإدارة الأميركية فضل عدم ذكر اسمه: "نحن في بداية تنفيذ اتفاق إطلاق سراح رهائن. الصفقة تشمل ما لا يقل عن 50 امرأة وطفلاً".

وأضاف المصدر "نحن نأمل أن تشمل الاتفاقية ثلاث نساء وأطفالاً يحملون جنسية مزدوجة وهم مواطنون أمريكيون".

إقرأ المزيد

وقد بدأ بالأمس تنفيذ اتفاق تهدئة في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل، ويجري خلاله تبادل الأسري من الطرفين بواقع 50 أسيراً من المحتجزين لدى حركة حماس من النساء والأطفال، مقابل 150 أسيرا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية من فئة النساء والأطفال تحت سن 19 عاما.

المصدر: تاس