ارتفاع حصيلة ضحايا الضفة الغربية إلى 232 قتيلا منذ الـ7 من أكتوبر

أعلنت الصحة الفلسطينية اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 232 قتيلا، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأشارت الوزارة إلى مقتل شاب فلسطيني وإصابة اثنين آخرين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بلدة قباطية شمال الضفة الغربية.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ50، أعلن المرصد الأورومتوسطي أن حصيلة ضحايا الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي بلغت 20031 قتيلا، بينهم 8176 طفلا.

أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1200 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف، إلى جانب مقتل 392 عسكريا.

المصدر: RT