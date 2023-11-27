إدارة السجون الإسرائيلية تصدر بيانا بشأن إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين الليلة

أصدرت إدارة السجون الإسرائلية مساء اليوم الاثنين بيانا بشأن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين الذين من المفترض أن يتم تحريرهم ضمن صفقة الهدنة المؤقتة بين "حماس" وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم إدارة السجون الإسرائيلية في بيان أن إدارة السجون تستعد للإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين وفقا لاتفاق التبادل مع اسرى إسرائيليين لدى حماس في قطاع غزة.

وأضاف البيان أن إدارة السجون الإسرائيلية تلقت هذا المساء قائمة الأسرى الذين سيفرج عنهم من سجون مجدو والدامون وعوفر وكتسيعوت ورامون ونفحة.

وأوضحت أن عملية تسليم الأسرى الفلسطينيين ستبدأ خلال الساعات المقبلة من خلال "وحدة ناحشون" من سجن عوفر، حيث سيتم تحديد الأسرى من قبل ممثلي الصليب الأحمر، والتأكد من استلام اسرائيل أسراها من غزة، وبعد تلقي موافقة المستوى السياسي، سيتم ترحيل الأسرى الفلسطينيين على حافلة تابعة للصليب الأحمر وستتم مرافقتهم من قبل شرطة الإسرائيلية وحرس الحدود إلى الحواجز المعنية حيث سيتم الافراج عنهم.

وتشارف الهدنة بين إسرائيل و"حماس" على الانتهاء في يومها الرابع، فيما من المنتظر إفراج الجانبين اليوم عن الدفعة الرابعة من الأسرى.

في حين أعلنت حركة "حماس" اليوم الاثنين أنه "تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة".

كما أعلنت وزارة الخارجية القطرية التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين.

المصدر: RT