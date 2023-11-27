قيادي في "حماس" يكشف عن آلية تمديد الهدنة المؤقتة مع إسرائيل في اليومين الإضافيين

كشف القيادي في حركة "حماس" خليل الحية مساء اليوم الاثنين عن آلية الهدنة المؤقتة مع إسرائيل في اليومين الإضافيين.

وأوضح خليل الحية قائلا: "آلية الهدنة ستستمر خلال اليومين المقبلين بتسليم 10 إسرائيليين مقابل 30 فلسطينيا".

وأضاف "الحية": "هناك تقصير وتلكؤ في إيصال المساعدات إلى شمال غزة خلال الأيام الماضية ونأمل أن يتغير ذلك".

وأردف القيادي في "حماس": "نسعى إلى الدخول في صفقة جديدة تتجاوز النساء والأطفال.. يمكن الدخول في هدنة جديدة تتعلق بالفئات الأخرى بعد إنجاز تبادل النساء والأطفال".

واليوم الاثنين، أعلنت حركة "حماس" اليوم الاثنين أنه "تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة".

كما أعلنت وزارة الخارجية القطرية التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين.

وتشارف الهدنة بين إسرائيل و"حماس" على الانتهاء في يومها الرابع، فيما من المنتظر إفراج الجانبين اليوم عن الدفعة الرابعة من الأسرى.

المصدر: RT