إعلام عبري نقلا عن أسرى إسرائيليين: التقينا السنوار بالحجز وأبلغنا أننا في مكان آمن ولن يصيبنا مكروه

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن رئيس حركة "حماس" في غزة، يحيى السنوار، التقى بالأسرى الإسرائيليين الذين كانوا في القطاع.

وقالت الصحيفة: "التقى يحيى السنوار زعيم حماس في غزة وأحد مهندسي هجوم 7 أكتوبر، بالمختطفين الذين تم نقلهم إلى نفق في قطاع غزة".

وأضافت: "أخبرت مختطفة عادت مؤخرا من الأسر عائلتها أنها التقت السنوار في الأيام الأولى من الحرب. وقالت إنه أخبر الأسرى في النفق: مرحبا، أنا يحيى السنوار. أنتم في مكان آمن لن يصيبكم مكروه".

وفي السياق ذاته، كتبت إحدى الأسيرات الإسرائيليات التي كانت لدى "كتائب القسام" رسالة وداع إلى عناصر المقاومة الذين رافقوها طوال فترة الاحتجاز، وأعربت فيها عن شكرها لهم وأثنت فيها على حسن معاملتهم.

وقالت المحتجزة دانييل ألوني: "ليت لهذا العالم أن يقدّر لنا أن نكون أصدقاء طيبين حقا، أتمنى لكم جميعا الصحة والعافية، الصحة والحب لكم ولأبناء عائلاتكم.. شكرا كثيرا. دنيال وإميليا".

واليوم الاثنين، أعلنت حركة "حماس" اليوم الاثنين أنه "تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة".

كما أعلنت وزارة الخارجية القطرية التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين.

وتشارف الهدنة بين إسرائيل و"حماس" على الانتهاء في يومها الرابع، فيما من المنتظر إفراج الجانبين اليوم عن الدفعة الرابعة من الأسرى.

المصدر: RT