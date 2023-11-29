نتنياهو: حققنا هذا الأسبوع إنجازا كبيرا من خلال إعادة المحتجزين

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه تم تحقيق إنجاز كبير جدا خلال الأسبوع المنصرم الذي تمت فيه استعادة عدد من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

ونقل المتحدث باسم رئاسة الوزراء الإسرائيلية أوفير جندلمان عبر حسابه في منصة "إكس" تصريحات نتنياهو: "منذ بداية الحرب حددت ثلاثة أهداف وهي القضاء على حماس وإعادة مختطفينا جميعا وضمان ألا تشكل غزة ابدا تهديدا لإسرائيل. الثلاثة الأهداف هذه لا تزال قائمة".

وأضاف نتنياهو: "حققنا خلال الأسبوع الاخير إنجازا كبيرا للغاية وهو إعادة بضع عشرات كثيرة من المختطفين. كان هذا يبدو قبل أسبوع خياليا، ولكننا حققناه".

وتابع: "لكن في الأيام الأخيرة اسمع سؤالا - هل بعد استنفاد المرحلة الراهنة من إعادة مختطفينا ستعود إسرائيل إلى القتال؟ جوابي هو قطعا نعم".

مؤكدا أنه "لا يمكن لنا إلا أن نعود إلى القتال حتى ننهي الموضوع. هذه هي سياستي وهذه هي السياسة التي يدعمها الكابينت بأكمله والحكومة كلها تقف وراءها والجنود يقفون وراءها والشعب يقف وراءها - وهذا ما سنفعله بالذات".

وتستمر الهدنة بين "حماس" والحكومة الإسرائيلية لليوم السادس على التوالي بعد تمديدها ليومين بنفس الشروط.

وقبيل انتهاء مدة الهدنة بين إسرائيل و"حماس" في يومها الرابع، أعلنت حركة "حماس" اليوم الاثنين أنه "تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة"، كما أكدت وزارة الخارجية القطرية التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين.

المصدر: RT