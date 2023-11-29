"كتائب القسام": أطلقنا سراح محتجزتين روسيتين استجابة لطلب القيادة الروسية

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأربعاء، أنه استجابة لطلب القيادة الروسية، أطلقت سراح محتجزتين روسيتين في إطار الدفعة السادسة من تبادل الأسرى مع إسرائيل.

وقالت "القسام" عبر حسابها في "تلغرام": "كتائب القسام تطلق سراح محتجزتين روسيتين استجابة لطلب القيادة الروسية".

ومن جانبها أكدت حركة "حماس" عبر حسابها في "تلغرام"، أنه "استجابة لجهود الرئيس الروسي أطلقت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الأربعاء، سراح محتجزتين تحملان الجنسية الروسية وتم تسليمهما للصليب الأحمر قبل قليل كمقدمة لتسليمهما لممثلي الخارجية الروسية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، أن الحركة ستفرج اليوم عن عدد من المحتجزين الروس خارج إطار صفقة التبادل، تقديرا لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن جانبها أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن قائمة الرهائن الجدد الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم الأربعاء من قبل حركة حماس، تضم غالي تاراتشانسكي البالغة من العمر 13 عاما، وهي ابنة مواطن روسي، حيث تواصل دبلوماسيون روس مع ممثلين عن حركة "حماس" وطلبوا الإفراج عنها، ونتوقع أن يتم تنفيذ الاتفاقيات".

وسبق أن أعلنت حركة "حماس"، أنها أطلقت سراح أحد المحتجزين لديها من حملة الجنسية الروسية، تقديرا لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وموقف روسيا.

المصدر: RT