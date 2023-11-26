"حماس": استجابة لجهود الرئيس الروسي أفرجنا عن أحد المحتجزين من حملة الجنسية الروسية

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنها أطلقت سراح أحد المحتجزين لديها من حملة الجنسية الروسية، وذلك استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقديرا لموقف روسيا.

وقالت "حماس" في تصريح عبر قناتها على "تلغرام": "استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقديرا للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية أفرجت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن أحد المحتجزين من حملة الجنسية الروسية".

وأكدت "كتائب القسام" أنها قامت بتسليم المحتجز الذي يحمل الجنسية الروسية للصليب الأحمر بناء على تدخل من الرئيس الروسي.

وجاء هذا الإعلان خلال اليوم الثالث من اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى الذي عقدته إسرائيل مع حركة "حماس".

وبموجب هذا الاتفاق، سيتم إطلاق سراح 50 أسيرا إسرائيليا لدى "حماس" في قطاع غزة، وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح 150 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال من السجون الإسرائيلية.

وشهد يوم الجمعة (اليوم الأول من الهدنة)، إطلاق سراح 13 أسيرا إسرائيليا من قطاع غزة بالإضافة إلى 11 محتجز من حملة الجنسيات الأجنبية، وأفرجت إسرائيل عن 39 أسيرا فلسطينيا.

وفي يوم السبت، تم أيضا إطلاق سراح 13 أسيرا إسرائيليا و7 محتجزين أجانب يحملون الجنسية التايلاندية من قطاع غزة، وأفرجت إسرائيل أيضا عن 39 أسيار فلسطينيا من النساء والأطفال.

ومن المتوقع اليوم الأحد، أن يتم إطلاق سراح 13 أسيرا إسرائيليا، وفي المقابل سيتم الإفراج عن 39 طفلا فلسطينيا معتقلا في السجون الإسرائيلية.

المصدر: RT