الخارجية الروسية: بوغدانوف وسفير الإمارات يبحثان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن نائب الوزير ميخائيل بوغدانوف بحث مع سفير الإمارات العربية المتحدة محمد الجابر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والاتصالات الثنائية.

وقالت الوزارة في بيان: "تم تبادل وجهات النظر حول الموضوعات الرئيسية في جدول أعمال الشرق الأوسط، مع التركيز على الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأضافت أنه "خلال المحادثة، تمت مناقشة القضايا الراهنة المتعلقة بمواصلة تطوير التعاون المتعدد الجوانب بين روسيا والإمارات، بما في ذلك الجدول الزمني للاتصالات الثنائية ذات الصلة".

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية في حديث لـ RT إن الاتفاق على هدنة إنسانية في غزة وسط تبادل الرهائن والأسرى أمر جيد لكنه غير كاف ويجب وقف الحرب وضمان أمن الجميع.

وتستمر الهدنة بين "حماس" والحكومة الإسرائيلية لليوم الخامس على التوالي بعد تمديدها ليومين بنفس الشروط.

وقبيل انتهاء مدة الهدنة بين إسرائيل و"حماس" في يومها الرابع، أعلنت حركة "حماس" اليوم الاثنين أنه "تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة"، كما أكدت وزارة الخارجية القطرية التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين.

المصدر: RT