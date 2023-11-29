وزير الخارجية التركي: الهجمات الإسرائيلية البربرية على غزة تعد جرائم حرب

صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، أن الهجمات الإسرائيلية البربرية على غزة تعد جرائم حرب.

وقال متحدثا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء: "الهجمات الإسرائيلية الفجة على قطاع غزة وسكانه تعد جرائم حرب".

وأضاف، "لسوء الحظ، فإن مجلس الأمن الدولي، الذي يخوله ميثاق الأمم المتحدة بحل مثل هذه القضايا، يفشل مرارا في الوفاء بالتزاماته للحفاظ على السلام والأمن الدوليين".

وشدد على أن مجلس الأمن "لم يطالب بالإجماع بوقف فعال لإطلاق النار، علاوة على ذلك، لا يزال غير قادر على إيجاد حل لتصحيح الظلم التاريخي الذي يعاني منه الفلسطينيون على مدى عقود".

المصدر: تاس