 
مباشر

غوتيريش: قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية ملحمية

أخبار العالم

غوتيريش: قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية ملحمية
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wibl

أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، إلى أن قطاع غزة يعيش "كارثة إنسانية ملحمية"، موجها خطابه للعالم قائلا "يجب ألا نغض الطرف".

وخلال اجتماع لمجلس الأمن برئاسة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أكد غوتيريش: "هناك مفاوضات مكثفة جارية لإطالة أمد الهدنة في غزة، وهي تحظى بترحيب قوي من جانبنا، لكننا نعتقد أننا بحاجة إلى وقف حقيقي لإطلاق النار لأسباب إنسانية".

هذا وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الأربعاء، بأن الدوحة متفائلة للغاية بتمديد الهدنة بين إسرائيل و"حماس" مرة أخرى والمفاوضات تجري في بيئة إيجابية.

إقرأ المزيد
الخارجية الروسية: بوغدانوف وسفير الإمارات يبحثان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
الخارجية الروسية: بوغدانوف وسفير الإمارات يبحثان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
إقرأ المزيد
أنظار العالم مشدودة نحو غزة في آخر أيام الهدنة بين
أنظار العالم مشدودة نحو غزة في آخر أيام الهدنة بين "حماس" وإسرائيل
إقرأ المزيد
بوادر لتمديد جديد للهدنة في غزة
بوادر لتمديد جديد للهدنة في غزة

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا