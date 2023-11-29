غوتيريش: قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية ملحمية

أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، إلى أن قطاع غزة يعيش "كارثة إنسانية ملحمية"، موجها خطابه للعالم قائلا "يجب ألا نغض الطرف".

وخلال اجتماع لمجلس الأمن برئاسة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أكد غوتيريش: "هناك مفاوضات مكثفة جارية لإطالة أمد الهدنة في غزة، وهي تحظى بترحيب قوي من جانبنا، لكننا نعتقد أننا بحاجة إلى وقف حقيقي لإطلاق النار لأسباب إنسانية".

هذا وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الأربعاء، بأن الدوحة متفائلة للغاية بتمديد الهدنة بين إسرائيل و"حماس" مرة أخرى والمفاوضات تجري في بيئة إيجابية.

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المصدر: RT