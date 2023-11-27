وزير خارجية الصين يتوجه إلى نيويورك لترؤس اجتماع مجلس الأمن حول غزة

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الوزير وانغ يي سيتوجه إلى نيويورك لترؤس اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الحرب في قطاع غزة في 29 نوفمبر الجاري.

وقال المتحدث المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون بن: "الصين بصفتها رئيسة لمجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، ستعقد اجتماعا رفيع المستوى لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية الإسرائيلية في 29 نوفمبر".

وأضاف أن "وزير الخارجية الصيني وانغ يي يعتزم المغادرة إلى نيويورك لترؤس هذا الاجتماع".

وكان وانغ قد التقى الأسبوع الماضي نظراءه من السعودية والأردن ومصر وفلسطين وإندونيسيا، بالإضافة إلى رئيس منظمة التعاون الإسلامي في بكين، لبحث الوضع في غزة.

وأكد وانغ أن الصين تريد العمل على استعادة السلام في الشرق الأوسط، داعيا العالم "للتحرك بشكل عاجل لوقف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة".

المصدر: أ ف ب