الجيش الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين شمال غزة بزعم "انتهاك" وقف إطلاق النار

أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أن جنوده قتلوا 3 فلسطينيين بزعم أنهم انتهكوا وقف إطلاق النار شمالي غزة.

وقال هاغاري في إيجاز صحافي: "قمنا بتصفية المخربين الذين هاجموا قواتنا بالأمس على خط الهدنة في شمال قطاع غزة، قضينا على 3 إرهابيين انتهكوا وقف إطلاق النار وألقوا عبوات ناسفة على القوات".

ويوم أمس الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسماع دوي انفجارات وإطلاق نار في مناطق شمال قطاع غزة، قبل أن تعلن "كتائب القسام" أنها تصدت لمحاولة القوات الإسرائيلية التقدم على خط الهدنة.

وقال الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة على قناته في "تلغرام": "نتيجة لخرق واضح من قِبل العدو لاتفاق التهدئة شمال قطاع غزة اليوم، حدث احتكاك ميداني وتعامل مجاهدونا مع هذا الخرق، ونحن ملتزمون بالهدنة ما التزم بها العدو وندعو الوسطاء للضغط على الاحتلال للالتزام بكافة بنود الهدنة على الأرض وفي الأجواء".

وأشار الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، إلى أن التقديرات تبين أن حماس تحتجز حتى الآن 159 أسيرا، كما أشار إلى إعلان "حماس" مقتل محتجزين إسرائيليين جراء قصف إسرائيلي سابق على قطاع غزة، قائلا إن "المسؤولية عن أمنهم (الأسرى) تقع بالكامل على عاتق منظمة حماس الإرهابية".

وتستمر الهدنة بين "حماس" والحكومة الإسرائيلية لليوم السادس على التوالي والأخير بعد تمديدها ليومين بنفس الشروط، وأبدت دولة قطر "تفاؤلها" بشأن إعادة تمديد الهدنة مرة أخرى.

وقبيل انتهاء مدة الهدنة بين إسرائيل و"حماس" في يومها الرابع، أعلنت حركة "حماس" اليوم الاثنين أنه "تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة"، كما أكدت وزارة الخارجية القطرية التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين.

المصدر: RT