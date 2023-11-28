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بعد تمديدها ليومين.. وقائع الهدنة المؤقتة بين إسرائيل و"حماس" لحظة بلحظة

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بعد تمديدها ليومين.. وقائع الهدنة المؤقتة بين إسرائيل و
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تستمر الهدنة بين "حماس" والحكومة الإسرائيلية لليوم الخامس على التوالي بعد تمديدها ليومين بنفس الشروط، وسط انتظار الإفراج عن دفعة جديدة من الرهائن والأسرى.

يتبع..

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