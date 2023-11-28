بعد تمديدها ليومين.. وقائع الهدنة المؤقتة بين إسرائيل و"حماس" لحظة بلحظة

تستمر الهدنة بين "حماس" والحكومة الإسرائيلية لليوم الخامس على التوالي بعد تمديدها ليومين بنفس الشروط، وسط انتظار الإفراج عن دفعة جديدة من الرهائن والأسرى.

يتبع..