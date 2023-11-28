بعد تمديدها ليومين.. وقائع الهدنة المؤقتة بين إسرائيل و"حماس" لحظة بلحظة
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تستمر الهدنة بين "حماس" والحكومة الإسرائيلية لليوم الخامس على التوالي بعد تمديدها ليومين بنفس الشروط، وسط انتظار الإفراج عن دفعة جديدة من الرهائن والأسرى.
- الدبابات الإسرائيلية تخترق الهدنة شمال غرب مدينة غزة
ذكرت وسائل إعلام تركية أن رئيس الاستخبارات التركية MIT إبراهيم قالن كشف عن إجراء محادثات مع قادة "حماس"، وتسليم الحركة طلبات من عدة دول لإطلاق سراح مواطنيها المحتجزين لدى الحركة.
حصلت مراسلة RT على قائمة بأسماء الأسيرات الفلسطينيات اللواتي سيتم الإفراج عنهن اليوم وغدا في الدفعتين الخامسة والسادسة من صفقة التبادل بناء على قرار الحكومة الإسرائيلية.
- مصر تكشف عدد الأسرى الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم خلال فترة تمديد الهدنة
- صرح ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، بأن الهدنة الفلسطينية الإسرائيلية سرت دون عوائق لليوم الرابع، وهو ما يعود إلى الجهود المكثفة التي تبذلها مصر بالتعاون مع قطر، والمشاركة الأمريكية الفعالة.
- تصاعد لأعمدة الدخان غرب شمال القطاع على ما يبدو قنابل دخانية، لا يُعلم ما هوَ الحدث بالضبط ومساحة تحرك الآليات في المنطقة غير واضحة.
- وزارة الصحة في غزة تؤكد أن قوات الجيش الإسرائيلي ترفض لغاية الآن دخول الوقود اللازم للمستشفيات إلى شمال القطاع
- وصلت دفعة جديدة تضم 93 مصابا غالبيتهم من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان، إلى الإمارات لتلقي العلاج في إطار حملة "الفارس الشهم 3".
يتبع..